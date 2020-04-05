Люди, хорошо знающие рязанца-убийцу: У Антона – повышенное чувство справедливости
Мы связались с жителями Елатьмы, хорошо знающими человека, который хладнокровно расстрелял в Елатьме пятерых человек из-за шума под окнами. Антон Ф. считался отличным семьянином и активным пользователем соцсетей. У него есть свой канал на YouTube - VatnikFree Place.
Внимательно изучив его, можно прийти к выводу, что убийца очень критично относился к "Единой России" в целом, и руководству Елатьмы в частности.
- Соседи, и те, кто с ним плотно общался, обращали внимание на некоторые «нюансы» в поведении мужчины, - отметил наш собеседник. – Он крайне резко реагировал на любую, по его мнению, несправедливость.
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ИСТОЧНИК KP.RU