Люди, хорошо знающие рязанца-убийцу: У Антона – повышенное чувство справедливости

5 Апр 2020 2020-04-05T11:45:26+03:00

32-летний мужчина активно вел себя в соцсетях и на You Tube, реагируя буквально на все перипетии окружающей действительности

Изменить размер текста: A A

Мы связались с жителями Елатьмы, хорошо знающими человека, который хладнокровно расстрелял в Елатьме пятерых человек из-за шума под окнами. Антон Ф. считался отличным семьянином и активным пользователем соцсетей. У него есть свой канал на YouTube - VatnikFree Place.

Внимательно изучив его, можно прийти к выводу, что убийца очень критично относился к "Единой России" в целом, и руководству Елатьмы в частности.

- Соседи, и те, кто с ним плотно общался, обращали внимание на некоторые «нюансы» в поведении мужчины, - отметил наш собеседник. – Он крайне резко реагировал на любую, по его мнению, несправедливость.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Вице-губернатор Игорь Греков провел совещание на месте массового убийства

Напомним, что трагедия случилась в моногороде Елатьма Рязанской области (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен».

ИСТОЧНИК KP.RU