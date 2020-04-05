2020-04-05T11:45:26+03:00
Происшествия

Люди, хорошо знающие рязанца-убийцу: У Антона – повышенное чувство справедливости

32-летний мужчина активно вел себя в соцсетях и на You Tube, реагируя буквально на все перипетии окружающей действительности
Иван АНТОНОВ
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Антон активно занимался спортом и вел свой канал на YouTube. Фото: соцсети.Антон активно занимался спортом и вел свой канал на YouTube. Фото: соцсети.
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Мы связались с жителями Елатьмы, хорошо знающими человека, который хладнокровно расстрелял в Елатьме пятерых человек из-за шума под окнами. Антон Ф. считался отличным семьянином и активным пользователем соцсетей. У него есть свой канал на YouTube - VatnikFree Place.

Внимательно изучив его, можно прийти к выводу, что убийца очень критично относился к "Единой России" в целом, и руководству Елатьмы в частности.

- Соседи, и те, кто с ним плотно общался, обращали внимание на некоторые «нюансы» в поведении мужчины, - отметил наш собеседник. – Он крайне резко реагировал на любую, по его мнению, несправедливость.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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