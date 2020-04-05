Вице-губернатор Игорь Греков провел совещание на месте массового убийства

5 Апр 2020 2020-04-05T09:38:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Вице-губернатор Игорь Греков провел оперативное совещание на месте массового убийства пяти человек в Елатьме Рязанского района. Об этом «КП-Рязань» сообщил пресс-секретарь главы региона Денис Арапов.

- Николай Любимов следит за расследованием. Утром он поручил провести оперативное совещание, на котором будут приняты конкретные решения по помощи семьям погибших и жильцам дома, где произошел инцидент, - заявил Арапов.

Напомним, что житель Елатьмы сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами. Затем произошел словесный конфликт. Не найдя аргументов в споре, мужчина взял находившееся в его квартире зарегистрированное одноствольное охотничье ружье, вышел в подъезд и выстрелил в четырех молодых людей и женщину. От полученных ранений все они скончались на месте происшествия.

На месте работает оперативно-следственная группа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен».

ИСТОЧНИК KP.RU