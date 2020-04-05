2020-04-05T09:38:39+03:00
Происшествия

Вице-губернатор Игорь Греков провел совещание на месте массового убийства

Напомним, что трагедия случилась в моногороде Елатьма Рязанской области
Иван АНТОНОВ
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Среди расстрелянных оказались и молодожены. Фото: соцсети.Среди расстрелянных оказались и молодожены. Фото: соцсети.
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Вице-губернатор Игорь Греков провел оперативное совещание на месте массового убийства пяти человек в Елатьме Рязанского района. Об этом «КП-Рязань» сообщил пресс-секретарь главы региона Денис Арапов.

- Николай Любимов следит за расследованием. Утром он поручил провести оперативное совещание, на котором будут приняты конкретные решения по помощи семьям погибших и жильцам дома, где произошел инцидент, - заявил Арапов.

Напомним, что житель Елатьмы сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами. Затем произошел словесный конфликт. Не найдя аргументов в споре, мужчина взял находившееся в его квартире зарегистрированное одноствольное охотничье ружье, вышел в подъезд и выстрелил в четырех молодых людей и женщину. От полученных ранений все они скончались на месте происшествия.

На месте работает оперативно-следственная группа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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