В поселке Елатьма рязанец застрелил пятерых человек
Следователи Касимовского МСО возбудили уголовное дело по факту убийства пятерых человек.
По версии следствия, вечером 4 апреля 32-летний житель поселка Елатьма, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали под его окнами. После минутной перепалки, мужчина схватил одноствольное гладкоствольное охотничье ружье, вышел в подъезд и расстрелял четырех мужчин и женщину.
От полученных ранений все они скончались на месте происшествия.
В настоящее время, стрелявший задержан и доставлен к следователю для проведения следственных действиях.
В Касимовском районе расстреляли пятрех человек. Одна из погибших - женщина.
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ИСТОЧНИК KP.RU