5 Апр 2020 2020-04-05T07:59:28+03:00

В поселке Елатьма рязанец застрелил пятерых человек.

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Следователи Касимовского МСО возбудили уголовное дело по факту убийства пятерых человек.

По версии следствия, вечером 4 апреля 32-летний житель поселка Елатьма, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали под его окнами. После минутной перепалки, мужчина схватил одноствольное гладкоствольное охотничье ружье, вышел в подъезд и расстрелял четырех мужчин и женщину.

От полученных ранений все они скончались на месте происшествия.

В настоящее время, стрелявший задержан и доставлен к следователю для проведения следственных действиях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/770991" frameborder="0"></iframe> В Касимовском районе расстреляли пятрех человек. Одна из погибших - женщина.

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ИСТОЧНИК KP.RU