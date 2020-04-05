2020-04-05T07:59:28+03:00
Происшествия

В поселке Елатьма рязанец застрелил пятерых человек

Следственный комитет возбудил уголовное дело и задержал убийцу [видео]
Александр РАДЫГИН
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В поселке Елатьма рязанец застрелил пятерых человек.В поселке Елатьма рязанец застрелил пятерых человек.
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Следователи Касимовского МСО возбудили уголовное дело по факту убийства пятерых человек.

По версии следствия, вечером 4 апреля 32-летний житель поселка Елатьма, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали под его окнами. После минутной перепалки, мужчина схватил одноствольное гладкоствольное охотничье ружье, вышел в подъезд и расстрелял четырех мужчин и женщину.

От полученных ранений все они скончались на месте происшествия.

В настоящее время, стрелявший задержан и доставлен к следователю для проведения следственных действиях.

В Касимовском районе расстреляли пятрех человек. Одна из погибших - женщина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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