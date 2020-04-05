2020-04-05T19:09:12+03:00
Происшествия

Застреленная в Елатьме девушка, вероятно, была беременна

Результаты экспертизы станут известны в ближайшие дни
Роман ДОРОФЕЕВ
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Дикая история с убийством пятерых человек в Елатьме обрастает все более леденящими кровь подробностями. Застреленная со своим мужем девушка, вероятно, была беременна.

Об этом «Комсомольская правда» узнала из собственных источников. Результаты анализов станут известны в ближайшие дни.

Напомним, что вечером 4 апреля мужчина 1988 года рождения убил из охотничьего ружья в рабочем поселке Елатьма пять человек. К трагедии привел конфликт на бытовой почве. Жертвами стрелка стали четыре молодых человека и одна девушка.

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Корреспондент «Комсомолки» работает на месте трагедии и общается с людьми, знавшими «Елатомского стрелка» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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