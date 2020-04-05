«Было пять выстрелов»: Очевидец рассказал, как нашел жертв массовой стрельбы под Рязанью

Мы побывали на месте трагедии, где вечером 4 апреля произошло массовое убийство.

Семью Антона сейчас охраняет полиция.Фото: Александр ЕФАНОВ

Сосед Антона – Виктор – рассказал свою версию происшедшего:

- Я вечером укладывал детей спать. Услышал три выстрела: всерьез не воспринял, подумал, что молодежь петардами балуется. Потом – небольшое затишье, и еще два выстрела. Когда вышел – увидел трех человек без движения. Один лежал боком, двое – лицом в пол.

Вскоре после этого, по его словам, появился участковый, а затем полиция «в касках»:

- Никому не выходить, всем оставаться дома!

Виктор заявил, что один из погибших – Максим У. – не «проблемный» человек. Он жил в частном доме рядом с местом трагедии. В рассказе Виктора, кстати, возникла и тема «шашлыка»

- Куда они шли – непонятно, может, мусор всей компанией выносили… А шашлык они могли и на участке Максима пожарить. Он не злоупотреблял спиртным – это точно, и думаю, что они не распивали спиртное в подъезде.

По словам соседа, Антон – эксцентричный молодой человек. Несколько лет назад он прославился тем, что сфотографировал незнакомую бабушку с внуком на детской площадке, а затем расклеил фото в центре поселка с подписью о том, то она «портит имущество». Пожилая женщина, увидев свои фото, чуть в обморок не упала.

В «заслугу» Антону ставится и такой факт: мужчина разогнал всю местную молодежь, собиравшуюся возле дома, в котором он живет с семьей:

- Они не вели себя буйно, мы нормально к ним относились. Как только их не стало, и бензин из машин стали сливать, и по дачам в ближайших окрестностях стали лазить.

Антон активно занимался спортом, но почему-то не пошел "в рукопашную", отдав предпочтение ружью. Фото: соцсети.

Мы пообщались и с главой администрации Елатьмы, который несколько раз лично встречался с Антоном Ф. Григорий Данилов отметил:

- Он человек активный, предлагал много по благоустройству, в том числе по бездомным собакам. Все его предложения были адекватные, но преподносил он их в своеобразном ключе. Антон – не коренной житель, В Елатьме живет несколько лет. По-моему, он из Скопина – сейчас данные по нему проверяем.

При этом Данилов рассказал о том, что среди убитых – местная пара молодоженов, а один из компании – москвич.

Среди погибших были молодожены Кристина и Евгений. 22 и 24 лет от роду. Фото: соцсети.

- Я не могу даже предположить, что они делали в этот час в этом месте, - подчеркнул чиновник. – Наверняка все погибшие были знакомы. Может, они в Пустынь (село рядом с Елатьмой – прим.авт.) шли. Конечно, это трагедия для всех нас, ничего подобного здесь не было.

На место трагедии из Пронска приехали мать и сестра Антона.Фото: Александр ЕФАНОВ

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