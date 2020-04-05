«Гипертрофированное чувство справедливости»: Знакомые рассказали о рязанском убийце, расстрелявшем пятерых за шум
Мы связались с жителями Елатьмы, хорошо знающими человека, который хладнокровно расстрелял в Елатьме пятерых человек из-за шума под окнами. Антон Ф. считается в его окружении отличным семьянином и активным пользователем соцсетей. У него есть свой канал на YouTube - VatnikFree Place. Антон в одном из видеосюжетов рассказывает о том, что 22 января 2020 года полиция провела у него обыск - искали незарегистрированное оружие и наркотики.
Именно здесь живет Антон и его семья, которую сейчас охраняет полиция.Фото: Александр ЕФАНОВ
Внимательно изучив его, можно прийти к выводу, что убийца очень критично относился к властям в целом, и руководству Елатьмы в частности.
- Соседи, и те, кто с ним плотно общался, обращали внимание на некоторые «нюансы» в поведении мужчины, - отметил не один наш собеседник. – Он крайне резко реагировал на любую, по его мнению, несправедливость.
Напомним, что трагедия случилась 4 апреля около 22 часов в Елатьме Рязанской области. Антон Ф. сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами. Затем произошел словесный конфликт. Не найдя аргументов в споре, мужчина 1988 г.р. взял находившееся в его квартире зарегистрированное одноствольное охотничье ружье, вышел в подъезд и выстрелил в четырех молодых людей и женщину.
Ничего уже не напоминает о трагедии. Люди на самоизоляции.Фото: Александр ЕФАНОВ
От полученных ранений все они скончались на месте происшествия. Самый прискорбный факт: среди них оказались молодожены Евгений и Кристина Т.
Люди говорят, что Евгений и Кристина были красивой парой. Фото: соцсети.
Работу следственной бригады возглавил лично руководитель Следственного управления СКР Владимир Никешкин. Вице-губернатор Игорь Греков провел оперативное совещание на месте массового убийства.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Завкафедрой психиатрии РязГМУ д.м.н. Алексей Меринов:
- Это происшествие никак не связано с самоизоляцией. Таких убийств немало на территории России, и объяснять их «замкнутостью пространства для общения» неправильно. Первопричину надо искать «до того», как началась самоизоляция. Что конкретно подвигло мужчину? Чтобы дать конкретный ответ, мне надо с ним подробно пообщаться. И только после этого я могу точно назвать причину, потому что вариантов - множество.
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ИСТОЧНИК KP.RU