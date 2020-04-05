2020-04-05T13:27:57+03:00
Происшествия

Убийство в Елатьме: следственную группу лично возглавил руководитель рязанского СК

Личности всех погибших уже установлены
Роман ДОРОФЕЕВ
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На месте жестокой расправы в рязанском поселке Елатьма, где местный житель 1988 года рождения расстрелял из охотничьего ружья пять человек, продолжаются следственные действия. Группа следователей работает под руководством руководителя СК России по Рязанской области генерал-лейтенанта юстиции Владимира Никешкина.

Изъято орудие преступление. Установлены личности всех погибших: это молодые люди и девушка в возрасте от 22-х лет до 31-го года, в том числе семейная пара. Четверо являлись местными жителями, один - москвич.

Подозреваемый в убийстве задержан. Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения для задержанного в виде заключения под стражу. Устанавливаются все детали произошедшего.

На месте трагедии работают корреспонденты «Комсомольской правды».

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Напомним, что трагедия случилась в моногороде Елатьма Рязанской области (подробности).

СМИ: застреливший пятерых людей в Елатьме мужчина находился в декретном отпуске

Он ухаживал за младшим из двух своих детей (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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