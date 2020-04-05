Убийство в Елатьме: следственную группу лично возглавил руководитель рязанского СК
На месте жестокой расправы в рязанском поселке Елатьма, где местный житель 1988 года рождения расстрелял из охотничьего ружья пять человек, продолжаются следственные действия. Группа следователей работает под руководством руководителя СК России по Рязанской области генерал-лейтенанта юстиции Владимира Никешкина.
Изъято орудие преступление. Установлены личности всех погибших: это молодые люди и девушка в возрасте от 22-х лет до 31-го года, в том числе семейная пара. Четверо являлись местными жителями, один - москвич.
Подозреваемый в убийстве задержан. Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения для задержанного в виде заключения под стражу. Устанавливаются все детали произошедшего.
На месте трагедии работают корреспонденты «Комсомольской правды».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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