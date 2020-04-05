СМИ: застреливший пятерых людей в Елатьме мужчина находился в декретном отпуске

5 Апр 2020 2020-04-05T13:11:19+03:00

Он ухаживал за младшим из двух своих детей

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Вечером 4 апреля в рабочем поселке Елатьма произошла жестокая расправа. Мужчина 1988 года рождения расстрелял из охотничьего ружья четырех парней и одну девушку (все они скончались). Причиной ссоры стал бытовой конфликт.

По информации издательства «Пресса», задержанный по подозрению в массовом убийстве мужчина последнее время не работал, он находился в декретном отпуске по уходу за младшим из двух детей. В многоквартирном доме на улице Есенина мужчина проживал вместе с супругой и двумя детьми.

Соседи характеризуют его как довольно конфликтного человека.

На месте трагедии работают корреспонденты «Комсомольской правды».

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Личности всех погибших уже установлены (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU