«Елатомский стрелок» по решению суда взят под стражу
Вечером в воскресенье, 5 апреля, 31-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве пяти человек в рабочем поселке Елатьма, взяли под стражу.
Напомним, что 4 апреля на фоне бытового конфликта житель многоквартирного дома на улице Есенина открыл огонь из охотничьего ружья по людям. Погибли четыре парня и одна девушка.
В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания, но пояснил, что его действия были продиктованы необходимой обороной.
Следователям предстоит разобраться в деталях трагедии. Дело поручено отделу по расследованию особо важных дел СКР по Рязанской области.
"Елатомский стрелок". Заключение под стражу..
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Результаты экспертизы станут известны в ближайшие дни (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
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