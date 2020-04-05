2020-04-06T01:05:18+03:00
Происшествия

«Елатомский стрелок» по решению суда взят под стражу

Уголовное дело об убийстве пяти человек поручено отделу по расследованию особо важных дел СКР по Рязанской области
Роман ДОРОФЕЕВ
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Оперативная съемка.Оперативная съемка.
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Вечером в воскресенье, 5 апреля, 31-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве пяти человек в рабочем поселке Елатьма, взяли под стражу.

Напомним, что 4 апреля на фоне бытового конфликта житель многоквартирного дома на улице Есенина открыл огонь из охотничьего ружья по людям. Погибли четыре парня и одна девушка.

В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания, но пояснил, что его действия были продиктованы необходимой обороной.

Следователям предстоит разобраться в деталях трагедии. Дело поручено отделу по расследованию особо важных дел СКР по Рязанской области.

"Елатомский стрелок". Заключение под стражу..

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Результаты экспертизы станут известны в ближайшие дни (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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