2020-04-05T14:23:57+03:00
Происшествия

Сосед-очевидец: Один из убитых в Елатьме точно не злоупотреблял спиртным

Корреспондент «Комсомолки» работает на месте трагедии и встречается с невольными свидетелями происшедшего
Яков РЫКОВ
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Мы побывали на месте трагедии, где вечером 4 апреля произошло массовое убийство. Сосед Антона – Виктор – рассказал свою версию происшедшего:

- Я вечером укладывал детей спать. Услышал три выстрела: всерьез не воспринял, подумал, что молодежь петардами балуется. Потом – небольшое затишье, и еще два выстрела. Когда вышел – увидел трех человек без движения. Один лежал боком, двое – лицом в пол.

Вскоре после этого, по его словам появился участковый, а затем полиция «в касках»:

- Никому не выходить, всем оставаться дома!

Виктор заявил, что один из погибших – Максим У. – не «проблемный» человек. Он жил в частном доме рядом с местом трагедии. В его рассказе, кстати, возникла тема «шашлыка»

- Куда они шли – непонятно, может, мусор всей компанией выносили… А шашлык они могли и на участке Максима пожарить. Он не злоупотреблял спиртным – это точно, и думаю, что они не распивали спиртное в подъезде.

По словам соседа, Антон – эксцентричный молодой человек. Несколько лет назад он прославился тем, что сфотографировал незнакомую бабушку с внуком на детской площадке, а затем расклеил фото в центре поселка с подписью о том, то она «портит имущество».

- Пожилая женщина, увидев свои фото, чуть в обморок не упала, - подчеркнул Виктор.

В «заслугу» Антону ставится и такой факт: мужчина разогнал всю местную молодежь, собиравшуюся возле дома, в котором он живет с семьей:

- Они не вели себя буйно, мы нормально к ним относились. Как только их не стало, и бензин из машин стали сливать, и по дачам в ближайших окрестностях стали лазить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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