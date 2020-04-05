Сосед-очевидец: Один из убитых в Елатьме точно не злоупотреблял спиртным
Мы побывали на месте трагедии, где вечером 4 апреля произошло массовое убийство. Сосед Антона – Виктор – рассказал свою версию происшедшего:
- Я вечером укладывал детей спать. Услышал три выстрела: всерьез не воспринял, подумал, что молодежь петардами балуется. Потом – небольшое затишье, и еще два выстрела. Когда вышел – увидел трех человек без движения. Один лежал боком, двое – лицом в пол.
Вскоре после этого, по его словам появился участковый, а затем полиция «в касках»:
- Никому не выходить, всем оставаться дома!
Виктор заявил, что один из погибших – Максим У. – не «проблемный» человек. Он жил в частном доме рядом с местом трагедии. В его рассказе, кстати, возникла тема «шашлыка»
- Куда они шли – непонятно, может, мусор всей компанией выносили… А шашлык они могли и на участке Максима пожарить. Он не злоупотреблял спиртным – это точно, и думаю, что они не распивали спиртное в подъезде.
По словам соседа, Антон – эксцентричный молодой человек. Несколько лет назад он прославился тем, что сфотографировал незнакомую бабушку с внуком на детской площадке, а затем расклеил фото в центре поселка с подписью о том, то она «портит имущество».
- Пожилая женщина, увидев свои фото, чуть в обморок не упала, - подчеркнул Виктор.
В «заслугу» Антону ставится и такой факт: мужчина разогнал всю местную молодежь, собиравшуюся возле дома, в котором он живет с семьей:
- Они не вели себя буйно, мы нормально к ним относились. Как только их не стало, и бензин из машин стали сливать, и по дачам в ближайших окрестностях стали лазить.
ИСТОЧНИК KP.RU