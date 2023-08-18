Председатель Рязоблсуда высказалась о приговоре экс-мэру Рязани Карабасову

Елена Сапунова.

Председатель Рязанского областного суда Елена Сапунова в эфире ГТРК «Ока» решила высказаться о приговоре бывшему и.о. главы администрации Рязани Сергею Карабасову. Вместе с ним по осуждены экс-начальник управления энергетики и ЖКХ Игорь Ковалев и гендиректор фирмы «Уютный двор 62» Михаил Пузанов.

Все трое проходили по уголовному делу о растрате бюджетных средств при благоустройстве Лесопарка и добились отмены обвинительного приговора. Однако Рязоблсуд, нашедший веские основания для такого решения, после обжалования прокуратурой во 2-м Касационном суде общей юрисдикции «передумал» - подтвердил выводы первой инстанции уже без каких-либо замечаний.

«Всем очевидно и понятно, за что были люди осуждены. Сразу скажу, что когда требуют каких-то комментариев, сложно их давать. Почему? Потому что никто не знает лучше это дело, чем те судьи, которые рассматривали его непосредственно», - сказала Сапунова в интервью.

За что именно осуждены Карабасов, Ковалев и Пузанов, Елена Сапунов в итоге не пояснила. По ее словам, с апелляционным определением «обычный человек» можно ознакомиться на сайте облсуда, а вступивший в силу приговор размещается на сайте районного суда. Однако по состоянию на 18 августа ни того, ни другого в разделе «Судебное делопроизводство» нет.

«Считаю, что апелляционное определение написано очень подробно, взвешенно и совершенно четко можно понять, за что же все-таки эти лица признаны виновными, за что они получили вот такое наказание. С моей точки зрения это законный, обоснованный приговор и справедливо назначенное наказание», - заявила Сапунова.