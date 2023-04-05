Карабасова, Ковалева и Пузанова взяли под стражу. Суд оставил приговор без изменения

Игоря Ковалева, Сергея Карабасова и Михаила Пузанова взяли под стражу в зале суда.

5 апреля в Рязанском областном суде прошло заключительное заседание по апелляции на приговор по уголовному делу о благоустройстве Лесопарка в 2018 году. В растрате бюджетных средств (160 УК РФ), выделенных на эти работы, обвинялись Сергей Карабасов и Игорь Ковалев - тогдашние и.о. главы администрации и начальник управления энергетики и ЖКХ, а также генеральный директор фирмы-подрядчика «Уютный двор 62» Михаил Пузанов.

Советский районный суд в декабре 2021 года отмерил Карабасову пять лет колонии общего режима, Ковалеву - четыре года, Пузанову - два года и девять месяцев, добавив к этим срокам штрафы от 200 до 400 тысяч рублей.

Спустя полгода, 31 мая 2021-го, облсуд приговор отменил, но прокуратура опротестовала это решение во 2-м Касационном суде общей юрисдикции. Так дело вернулось не в первую инстанцию на рассмотрение в ином составе суда (как должно было после отмены), а обратно в апелляционную.

Адвокат Эдуард Видакас будет подавать кассационную жалобу.

На заседании 5 апреля коллегия судей, заслушав последнее слово Михаила Пузанова (Карабасов и Ковалев выступили ранее), покинула зал заседаний для принятия решения. Выйдя, председатель озвучил: приговор Советского районного суда оставить без изменения, апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения, взять Карабасова, Ковалева и Пузанова под стражу в зале суда.

Адвокат Эдуард Видакас не согласился с решением и заявил, что подаст кассационную жалобу.