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НовостиПроисшествия5 апреля 2023 14:20

Экс-мэру Рязани Карабасову осталось отбыть в колонии год после решения облсуда

Двум другим осужденным по делу о благоустройстве Лесопарка в 2018 году - около восьми месяцев
Источник:kp.ru
Игорь Ковалев, Сергей Карабасов и Михаил Пузанов на заседании 5 апреля. Вскоре их вновь возьмут под стражу.

Игорь Ковалев, Сергей Карабасов и Михаил Пузанов на заседании 5 апреля. Вскоре их вновь возьмут под стражу.

Порядка 11-12 месяцев осталось отбыть в колонии общего режима бывшему и.о. главы администрации Рязани Сергею Карабасову. Об этом сообщил адвокат Эдуард Видакас (представляет интересы Карабасова), после того как Рязанский облсуд принял решение оставить в силе приговор первой инстанции по уголовному делу о растрате.

Вместе с Карабасовым прямо в зале суда вновь взяли под стражу экс-начальника управления энергетики и ЖКХ Игоря Ковалева и гендиректора ООО «Уютный двор 62» Михаила Пузанова. По словам Видакаса, с учетом времени, проведенного в СИЗО и под домашним арестом, остаток их срока составляет около восьми месяцев.

Адвокат также отметил, что он и коллеги обязательно обжалуют приговор в кассационном суде.

Как сообщалось ранее, во второй раз коллегия судей решила оставить апелляционные жалобы стороны защиты без удовлетворения, хотя почти год назад обнаружила основания для отмены приговора Советского районного суда. Последний в декабре 2021-го отмерил Карабасову пять лет лишения свободы, Ковалеву - четыре года, Пузанову - два года и девять месяцев.