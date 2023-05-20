Детей рязанки Елены Логуновой отдали под полную опеку ее матери

Наталия Кошелева с детьми убитой дочери Елены Логуновой.

Детей Елены Логуновой отдали под полную опеку ее матери Наталии Кошелевой. Об этом она сама сообщила на личной странице.

«Администрация города Рязани передала мне полную опеку над обеими внучками», - написала Кошелева, поблагодарив тех, кто принимал решение и помогал его добиться.

Она добавила, что «настоящее чудо наконец-то свершилось» в канун 30-летия бывшего зятя - Александра Логунова, который обвиняется в убийстве Елены и распространении порнографии. Когда Александр Логунов уже был в СИЗО, дети неделю жили у одной бабушки, неделю - у другой.

История загадочного исчезновения Елены Логуновой началась 25 июля 2021 года, когда Александр Логунов, по данным следствия, убил Елену, вывез ее тело сначала в гараж, затем за 60 километров от Рязани и сделал вид, что жена вышла за покупками и не вернулась.

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