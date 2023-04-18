Мать Елены Логуновой хочет вызова родителей Александра Логунова на суд об убийстве дочери

Наталия Кошелева с дочерью Еленой Логуновой. Фото из архива семьи.

В Железнодорожном суде Рязани прошло второе заседание по уголовному делу об убийстве Елены Логуновой. Ее супруг Александр Логунов обвиняется также в изготовлении и распространении порнографии через интернет.

Заседания проходят в закрытом режиме, так как в них могут прозвучать сведения об интимных сторонах жизни участников, объясняла пресс-служба суда.

18 апреля в качестве свидетеля опрашивали мать Елены Логуновой - Наталию Кошелеву, о чем она сообщила rzn.info. По словам женщины, она будет ходатайствовать о вызове на следующее заседание родителей подсудимого, которые пока еще в суд не являлись.

Рассмотрение уголовного дело началось 4 апреля 2023 года. Следствие считает, что Логунов задушил жену в ходе бытового конфликта и спрятал тело, а сам заявил о ее исчезновении. Женщину искали с июля 2021 года, когда произошло убийство, и лишь в октябре 2022-го удалось обнаружить останки, после чего развязался язык у Логунова. Ранее публиковались фотографии со следственных действий с его участием.

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