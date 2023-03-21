Сменились прокуроры Александро-Невского и Спасского районов Рязанской области.

В Рязанской области утверждены прокуроры Александро-Невского и Спасского районов. Должности заняли соответственно Евгений Симакин и Павел Иванцов. Эту информацию КП-Рязань подтвердил собственный источник.

Ранее получили назначения руководители органов прокуратуры в Ряжском (Максим Комягин), Чучковском (Роман Попов), Касимовском (Дмитрий Лахтиков) районах. Новым рязанским природоохранным прокурором стал 35-летний Вячеслав Шерстнев.

Также проходила информация о смене прокуроров в Сасовском, Пителинском, Кадомском, Старожиловском, Пронском, Сараевском районах и Железнодорожном районе Рязани. Ими на сайте облпрокуратуры соответственно значатся Оксана Сагеева, Игорь Стеничкин, Сергей Колесников, Евгений Денисов, Алексей Алябьев, Дмитрий Севостьянов, Илья Хилов.

Также уже продолжительное время настойчиво говорят об уходе прокурора Рязанской области Ивана Панченко (с сайта он уже исчез), причем в самом госоргане эту информацию хоть пока и не подтвердили официально, но и не опровергли.