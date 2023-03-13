Прокурор Рязанской области Иван Панченко может покинуть пост. Фото: Генеральная прокуратура РФ.

В понедельник, 13 марта, стало известно, что прокурор Рязанской области Иван Панченко, предположительно, покинет пост. Об этом «КП-Рязань» сообщил собственный источник.

Информация о бывшем руководителе также исчезла из соответствующего раздела на сайте прокуратуры Рязанской области.

Официального подтверждения информации пока не поступило, как, впрочем, и опровержения.

Напомним, в конце января уже появлялась информация о грядущей отставке Панченко.

Ивана Панченко назначили на должность в апреле 2019 года. Соответствующий Указ подписал президент Владимир Путин.

Старший советник юстиции родом из Воронежской области, там же строил карьеру в органах прокуратуры, одно время возглавлял прокуратуру города Воронежа.

В середине октября 2022 года в Рязани работала комиссия Генеральной прокуратуры РФ. По словам губернатора Павла Малкова, властям прокурорские работники из столицы указали на ряд проблем (читать подробнее).