Информация об отставке прокурора Рязанской области Ивана Панченко не подтвердилась. Фото: Генеральная прокуратура РФ.

26 января в telegram-канале «Рязинформбюро» сообщили об отставке прокурора Рязанской области Ивана Панченко. В самом ведомстве эту информацию «КП-Рязань» не подтвердили. Впрочем, и не опровергли.

Ивана Панченко назначили на должность в апреле 2019 года. Соответствующий Указ подписал президент Владимир Путин.

Старший советник юстиции родом из Воронежской области, там же строил карьеру в органах прокуратуры, одно время возглавлял прокуратуру города Воронежа.

В середине октября 2022 года в Рязани работала комиссия Генеральной прокуратуры РФ. По словам губернатора Павла Малкова, властям прокурорские работники из столицы указали на ряд проблем (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!