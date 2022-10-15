Комиссия Генеральной прокуратуры РФ завершила работу в Рязани. Нашла проблемы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Комиссия Генеральной прокуратуры России завершила работу в Рязани. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

«Обсудили результаты проверки. Обозначенные проблемы знаем, будем их решать и принимать соответствующие меры», - сообщил Малков, но конкретизировать для общественности, какие именно прокуратура выявила проблемы, не стал.

По словам губернатора, он поставил задачу [перед коллегами] «внимательно и честно относиться к исполнению обязанностей».

«Нарушения и махинации недопустимы. Если кто-то виноват - должен держать за это ответ», - написал Малков.

Ранее сообщалось, что замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев прибыл в Рязань, чтобы выяснить, как в регионе борются с коррупцией (подробнее).

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