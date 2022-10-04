Проверка Генеральной прокуратуры РФ в Рязани. В регион приехал замгенерального прокурора Сергей Зайцев.

3 октября в Рязань прибыла комиссия Генеральной прокуратуры РФ во главе с заместителем генпрокурора Сергеем Зайцевым. Масштабная проверка комиссии выяснит, насколько в Рязани и области борются с преступностью и коррупцией.

Кроме того, Генпрокуратура оценит состояние законности и правопорядка в Рязанской области, полноту принимаемых мер по обеспечению прав граждан, общества и государства, а также, насколько эффективно реализуются национальные проекты.

Уже известно, что Зайцева удовлетворила работа региона по соблюдению прав детей-сирот и решению проблем обманутых дольщиков.

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