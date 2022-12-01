В Касимовском районе назначили нового межрайонного прокурора

В Касимове назначили нового межрайонного прокурора. Фото: издательство «Пресса»

Касимовским межрайонным прокурором стал 36-летний советник юстиции Дмитрий Лахтиков. В должность он вступил с 28 ноября, сообщает издательство «Пресса».

Новый прокурор – уроженец поселка Шилово. В 2008 году он окончил юрфак рязанского филиала Московского университета МВД России. В 2012 году получил второе высшее образование, окончив факультет социологии и управления РГУ имени Есенина.

В органы прокуратуры Лахтиков устроился работать с 2010 года. Был помощником прокурора, старшим помощником прокурора, заместителем прокурора. С июня 2021 года занимал пост прокурора Пителинского района Рязанской области.