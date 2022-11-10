Новым рязанским природоохранным прокурором стал 35-летний Вячеслав Шерстнев

Рязанским межрайонным природоохранным прокурором стал 35-летний Вячеслав Шерстнев, сообщает Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура. Соответствующий приказ 31 октября подписал Генеральный прокурор РФ.

Вячеслав Алексеевич Шерстнев в органах прокуратуры служит с августа 2010 года.

До прибытия в Рязань работал в Московской области, в том числе надзирал за исполнением законов в экологической сфере.

Воспитывает троих детей.

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