Прокуратуру Чучковского района возглавил Роман Попов, входивший в топ-5 прокуроров с самым большим доходом

Прокурором Чучковского района назначен 43-летний Роман Попов. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор.
До переезда в Чучково Попов восемь лет возглавлял Сасовскую межрайонную прокуратуру. Именно там по итогам 2021 год старший советник юстиции вошел в пятерку прокуроров Рязанской области с самым высоким доходом.
Ранее сообщалось, что рязанец Алексей Ломов возглавил природоохранную прокуратуру в республике Марий Эл (читать подробнее).
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