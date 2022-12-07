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НовостиОбщество7 декабря 2022 11:09

Прокуратуру Чучковского района возглавил Роман Попов, входивший в топ-5 прокуроров с самым большим доходом

В органах прокуратуры Попов около 20 лет
Источник:kp.ru

Прокурором Чучковского района назначен 43-летний Роман Попов. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор.

До переезда в Чучково Попов восемь лет возглавлял Сасовскую межрайонную прокуратуру. Именно там по итогам 2021 год старший советник юстиции вошел в пятерку прокуроров Рязанской области с самым высоким доходом.

Ранее сообщалось, что рязанец Алексей Ломов возглавил природоохранную прокуратуру в республике Марий Эл (читать подробнее).

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