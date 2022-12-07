Рязанский природоохранный прокурор Алексей Ломов возглавил ведомство в Марий Эл. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Природоохранным прокурором республики Марий Эл назначили рязанца Алексея Ломова. О кадровой назначении сообщает «ВидСбоку».

Ранее Ломов в качестве заместителя природоохранного прокурора работал в Рязани. После смены руководства он и отправился в Марий Эл.

В конце октября 2022 года генеральный прокурор РФ подписал приказ о назначении рязанским межрайонным природоохранным прокурором 35-летнего Вячеслава Шерстнева вместо Алексея Секина (читать подробнее).

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