За увольнение директора школы №62 Светланы Ворнаковой проголосовали более 21 тысячи человек. Фото: Рязанская городская Дума.

Более 21 тысячи человек (по состоянию на 20 января 10:43 - 21 484 человека) подписали петицию за увольнение директора рязанской школы №62 Светланы Ворнаковой.

Началось все с сообщений в соцсетях, когда недовольные родители учеников стали жаловаться на введенный дресс-код в школе. Якобы директриса резко при всех выговаривает школьникам за теплую одежду, которая не вписывается в дресс-код. А одному ребенку после такого нагоняя стало плохо с сердцем.

По словам самой Ворнаковой, являющейся депутатом Рязанской городской Думы, вброс про «девочку с больным сердцем» - это политический заказ.

Чиновники мэрии Рязани провели проверку в школе №62, по итогам которой на директора Светлану Ворнакову наложили дисциплинарное взыскание.

Некто Владимир Фомин опубликовал вскоре петицию, которая за несколько дней набрала более двух десятков тысяч голосов за увольнение директрисы.

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