И.о. директора школы №62 в Рязани объяснила свой скандал с ученицей политическим заказом

Светлана Ворнакова. Фото: rgdrzn.ru

И.о. директора школы №62 в Рязани Светлана Ворнакова считает свой скандал с одной из учениц политическим заказом. В комментарии «Ленте.ру» она заявила, что «никакого конфликта не было».

- Я считаю, что это политический заказ, это всем понятно. Впереди выборы в Рязанскую городскую думу, я являюсь депутатом Рязанской городской думы, вот и складывайте пазлы, - высказалась Ворнакова.

Резонанс вызвала публикация в соцсетях о том, что директриса резко и при всех выговаривает ученикам за теплую одежду, которая не вписывается в дресс-код (в школе в те дни было холодно). Одной из учениц после такой взбучки стало плохо с сердцем, как считает ее мама — из-за испытанного унижения. По словам женщины, когда она пришла забирать ребенка, Ворнакова сначала прочитала лекцию о школьной форме, а потом «скупо извинилась».

Также утверждалось, что в кабинете директора после рейда «собралось некоторое количество "нестандартной" одежды». Сама руководительница заверяла КП-Рязань, что это искаженная информация, хоть и не скрывала своего ревностного отношения к дресс-коду. При этом Ворнакова в разговоре с корреспондентом неоднократно давала понять, что знает, о какой ситуации идет речь.

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