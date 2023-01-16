После скандала с формой в рязанской школе №62 началась проверка по поручению мэра. Фото: Рязанская гордума

В понедельник, 16 января, в рязанской школе №62 началась проверка по поручению главы администрации города Елены Сорокиной. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, 13 января вокруг школы разгорелся скандал. Рязанцы заявили, что директор буквально заставляет детей мерзнуть, снимая с них теплую одежду, не подходящую по «дресс-коду».

Комиссия проверила в учреждении температурный режим, изучила «Положение о внешнем виде и школьной форме обучающихся», а также проверила, как ученики соблюдают требования положения о внешнем виде.

С директором школы Светланой Ворнаковой и сотрудниками провели беседу. Сообщается, что по результатам проверки примут решение о правомерности действий и.о. руководителя.

Между тем, в беседе с КП-Рязань Светлана Ворнакова отметила, что в школе принята темно-синяя форма, при этом допустимы свитера и кофты пастельных тонов, но не свитшоты и толстовки с капюшоном. По словам директрисы, расхлябанность и безалаберность по отношению к внешнему виду отрицательно сказывается на образовательном процессе.