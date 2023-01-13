В рязанской школе №62 директор-депутат критикует детей за теплую одежду не по форме

Ситуация в школе №62 может стать предметом больших разбирательств.

В школе №62 и.о. директора Светлана Ворнакова строго относится к внешнему виду учеников и, в частности, школьной форме. Настолько строго, что в соцсетях появилась жалоба, где действия руководителя называют «самодурством» и «самоуправством». Ворнакову обвинили в том, что она отлавливала в коридоре одетых не по дресс-коду, ставила рядом с учеником в форме и фотографировала на телефон.

«Я выложу это на всеобщее обозрение! Пусть все видят, какое ты невежество!», - такими словам, по версии рассказчика (с сохранением лексики), сопровождалось описанное действо. Причем, если верить автору, в повышенном тоне.

Аноним обращает внимание, что дети утеплялись не просто так — в школе холодно, и уверяет, что кофты и толстовки были не яркого цвета, а черного или серого.

«После этого "рейда" в кабинете директора собралось некоторое количество этой "нестандартной" одежды. А как же дети, спросите вы? А вот так! Ходили по школе без теплой одежды и мерзли», - утверждается в обращении.

В комментариях рязанка по имени Елена предположила, что речь идет о ее дочери. Как оказалось, ребенок много болеет и имеет проблемы с сердцем.

«Это я заставила одеться ее потеплее, потому что ей совсем нельзя мерзнуть. А директор, не разобравшись, начала на нее кричать. Дочь мне позвонила и сказала, что от такого унижения она начала плакать, что спровоцировало очередной сердечный приступ. Она начала задыхаться от сильной боли в груди. Я приехала и забрала ребенка домой», - пишет Елена.

Она считает, что дочь была несправедливо унижена, и отмечает, что директор «скупо извинилась» перед ней и ребенком, но перед этим прочитала ей лекцию.

В разговоре с КП-Рязань Светлана Ворнакова заверила, что такого жесткого обращения с ученицей, как это описывают, с ее стороны не было. По ее словам, в школе принята темно-синяя форма, но допустимы свитера и кофты пастельных тонов.

- Что касается свитшотов, толстовок с капюшоном — это все недопустимо. Зная о холодной погоде, писала в группах учителей, чтобы дети одевались теплее и не забывали, что у нас существует форма, и вот такие виды одежды у нас непреемлемы. То есть нужно свитер тогда другой надеть, понимаете? А то что я учеников якобы «раздеваю» или заставляю, или еще что-то - это искаженная информация, - комментирует директрисса.

Руководитель утверждает, что фотографировала она не с целью куда-то выложить:

- Я фотографировала, чтобы понимание было — вот ребенок в форме, а вот ребенок не в форме. Это было не унижение, а напоминание: отношение к школе не должно быть таким. Я и детям говорила: «Если вы пойдете на работу и у вас будет понятие дресс-кода, вы же будете его соблюдать?», - утверждает Ворнакова.

Директрисса считает, что в школе не место джинсам, одежде со стразами и черепами, как и в целом таким способам самовыражения.

- Здесь не от холода зависит, а от отношения к школе и школьной одежде, особенно у старшеклассников. Им сложно, они хотят самовыражаться, но самовыражение вообще-то у нас принято за пределами школы. Самовыражение в школе не нужно, - заявила Ворнакова.

Также депутат Рязанской гордумы, коей Ворнакова является, высказалась в том ключе, что расхлябанность и безалаберность по отношению к внешнему виду отрицательно сказывается на образовательном процессе. Образовательное учреждение политик возглавляет с конца 2021 года.