Рязанец опубликовал петицию против директора школы №62 Светланы Ворнаковой

Светлана Ворнакова. Фото: Рязанская городская Дума.

На change.org появилась петиция против директора школы №62 Светланы Ворнаковой, которая также является депутатом Рязанской гордумы. Ее автор, пользователь Владимир Фомин, просит расторгнуть договор с руководителем. Поводом стала скандальная ситуация с ученицей, которую Ворнакова прилюдно раскритиковала за теплую одежду «не по форме». Девочке стало плохо с сердцем из-за стресса, который ей пришлось испытать.

Мама девочки рассказывала, что сама заставила дочь одеться потеплее, а директор, не разобравшись, начала на нее кричать. Более того, директриса якобы ставила ребенка, одетого не по дресс-коду, рядом с учеником форме и фотографировала, чтобы «показать разницу».

«Дочь мне позвонила и сказала, что от такого унижения она начала плакать, что спровоцировало очередной сердечный приступ. Она начала задыхаться от сильной боли в груди. Я приехала и забрала ребенка домой», - утверждала рязанка.

Ворнакова, в свою очередь, заявляла, что информация о ее методах искажена.

В петиции содержится просьба к СК провести проверку по этой ситуации, а также просьба об исключении Ворнаковой из рядов партии (она — член «Единой России»). На момент публикации новости петицию, созданную 13 января, подписали только 88 человек.