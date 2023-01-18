На и.о. директора школы №62 Ворнакову наложили дисциплинарное взыскание

И.о. директора школы №62 Светлана Ворнакова. Фото: Рязанская городская Дума.

В Рязани завершилась проверка в школе № 62 по поводу инцидента с и.о. директора учреждения Светланой Ворнаковой и ученицей. Результаты проверки мэрия озвучила под постом сообщества «Новости Рязани ВКонтакте» 18 января.

Речь идет о дисциплинарном взыскании, наложенном на Ворнакову.

«Управлением образования администрации г. Рязани проведена проверка действий и.о. директора школы №62, по результатам которой на С. Е. Ворнакову наложено дисциплинарное взыскание», - пишет рязанская мэрия.

Напомним, исполняющая обязанности директора школы №62 раскритиковала девочку за теплую одежду, которая якобы не соответствовала требованиям к внешнему виду учеников. Эта ситуация обернулась сердечным приступом ученицы.

Также напомним, что против Ворнаковой составили петицию.

Светлана Ворнакова утверждает, что скандал с ученицей - это политический заказ.