Бизнес-омбудсмен: В адрес руководителя рязанского УФССП прокуратура подготовила представление

Прокурорская проверка выявила нарушения в работе судебных приставов Рязанской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура подготовила представление в адрес руководителя рязанского УФССП Марины Ныренковой. Об этом сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин.

«В наш аппарат поступило обращение от организации в связи с бездействием сотрудников УФССП по исполнительным производствам. Для скорейшего реагирования по данному факту организовали совместный личный прием предпринимателя с первым заместителем прокурора Рязанской области», - сообщил бизнес-омбудсмен.

По его словам, прокурорская проверка выявила нарушения в действиях приставов-исполнителей как по факту неприменения необходимых мер по исполнительным производствам, так и несоблюдения сроков предоставления ответов заявителю.

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