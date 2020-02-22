Судебные приставы «потеряли» дело об алиментах, но ошибку признавать не хотят

13 апреля 2006 года мировой судья участка №17 Октябрьского района Рязани вынес решение о взыскании алиментов с Любомира Климовского на содержание дочери 1994 года рождения и сына, родившегося в 2001 году. Однако за 14 лет, благодаря несознательности должника и бездействию УФССП по Рязанской области, вопрос по–прежнему остается открытым. Несмотря на то, что дети уже выросли, отец все равно обязан выплатить всю сумму, которая равна уже почти миллиону рублей (только с 2013 по 2016 год мужчина должен 600 тысяч рублей).

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ОТСУТСТВУЕТ

3 июня 2010 года в Старожиловском районном отделе УФССП по Рязанской области женщине выдали справку о том, что алименты не платятся. Однако спустя какое–то время мать двоих детей тяжело заболела, и заниматься вопросом взыскания алиментов у нее просто не хватало времени. Все свои силы Елена направила на борьбу с недугом и воспитание детей. Спустя время болезнь отступила, и тут выяснилось, что рассчитывать женщина и ее дети могут только на сумму, не уплаченную за последние три года.

Как же так произошло, спросите вы? Судя по всему, судебные приставы просто где–то «потеряли» документы. А может, и вовсе незаконно прекратили исполнительное производство. Об этом Елене сообщили в УФССП 22 июля 2016 года. В письме, которое женщина получила из управления, говорится, что «согласно базе данных АИС ФССП России установлено, что исполнительное производство в отношении Любомира Климовского о взыскании алиментов в вашу пользу на исполнении отсутствует».

«ЧУДЕСА» ЮРИСПРУДЕНЦИИ

Дальше начались какие–то «чудеса»: несмотря на то, что женщина не заявляла о желании окончить старое исполнительное производство, судебные приставы без ее заявления, открыли новое, но уже с нулевой задолженностью, без учета неплатежей за предыдущие периоды, начиная с 2006 по 2013 год.

– Алиментные обязательства являются особым видом задолженности. Их особенность заключается, например, в том, что производство по «обычному» долгу приставы имеют право окончить в случае неустановления местонахождения должника или его имущества. В то время как алиментная задолженность оканчивается в особо оговоренных законом случаях, – поделился с «Комсомолкой» юрист, специалист по взысканию задолженности Омар Сулейманов. – Согласно Письму ФССП России от 13 марта 2009 года N 12/01–2961–АП, действующее законодательство, исключает возможность окончания исполнительных производств до взыскания задолженности в полном объеме.

Данное письмо так и называется «О запрете окончания исполнительных производств о взыскании алиментов, по которым имеется задолженность». Таким образом, по мнению юриста, в данном случае исполнительное производство, возбужденное еще в 2006 году, скорее всего, было прекращено, либо окончено без особых на то оснований, что является грубым нарушением действующего законодательства.

– В связи с этим, задолженность за период с 2006 года по 2013 год была «утрачена» судебными приставами, а алиментополучатель об этом даже не знал. В данном случае возможно как обращение в суд для восстановления задолженности по алиментам за указанный период, так и обращение в Управление ФССП России по Рязанской области в порядке подчиненности, так как никаких постановлений о прекращении или об окончании исполнительного производства от 2006 года взыскатель не получала, – заключил Омар Сулейманов.

Не так давно Елена побывала на приеме у заместителя регионального управления ФССП Дмитрия Аникина, который не смог сообщить женщине абсолютно никакой конкретики. И только лишь многозначительно добавил, что «все понимает, но помочь ничем не может». Как говорится, нет дела – нет и алиментов.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

К сожалению, как рассказывают юристы, подобные случаи происходят постоянно. А причина этого кроется в структурных проблемах самого института судебных приставов. Одна из главных – неграмотная организация работы и, как следствие, чрезмерная нагрузка на судебных исполнителей, не дающая возможности полноценно отработать каждое дело. Ведь сейчас количество долгов постоянно растет и число неплательщиков тоже. Добавьте к этому алименты, кредиты и штрафы, и окажется, что на день судебному приставу выпадает просто неподъемный объем работы.

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