Выиграл суд? Встань в очередь к приставу!

Часто, выиграв дело в суде, многие обнаруживают, что на самом деле стоят только в начале пути к справедливости. Да, судебное решение, вынесенное в вашу пользу, дает вам чувство определенного удовлетворения, но это лишь до тех пор, пока его исполнение не упрется в глухую стену регионального управления Федеральной службы судебных приставов. Вроде бы и бумаги на руках, но денег от этого не прибавилось: права по-прежнему нарушаются, а ответчик продолжает игнорировать требования. Повод разувериться в правосудии? Возможно…

«Грубят, хамят и даже матерятся…»

Сегодня в Рязани работают юристы, специализирующиеся на помощи людям, отчаявшимся добиться справедливости. Одни из них на протяжении трех лет ждут компенсацию за смерть родного человека, другие уже пять лет как не могут получить алименты на троих детей. Один из таких юристов, Юрий, рассказал корреспонденту «Комсомолки» о некоторых аспектах и специфике своего взаимодействия с сотрудниками регионального управления ФССП.

– Вообще работа отдела судебных приставов по Рязани и Рязанскому району не выдерживает никакой критики. Там сотрудники вообще переходят все рамки приличия – грубят, хамят и даже матерятся! Говорят людям: Вы… (надоели. – Ред.) тут ходить, – делится своими впечатлениями юрист. – Да и просто не делают практически ничего до тех пор, пока не пожалуешься в прокуратуру или суд.

Чтобы не быть голословным, Юрий приводит пример из своей недавней практики:

– 25 мая пишем заявление о наложении ареста на имущество должника, но в ответ – тишина. Пишем жалобу на имя старшего судебного пристава – тишина. В начале июня снова идем, пишем жалобу на бездействие сотрудников, но в этот раз на имя начальника управления Ольги Божимовой. Эту жалобу спустили в отдел с просьбой разобраться, но ответа опять не поступило. Дальше мы написали жалобу в прокуратуру, после чего побывали там на личном приеме. Прокурор взял на контроль эту ситуацию и выдал предписание в адрес управления. И только после этого, спустя месяц мы наконец-то добились того, что приставы обязаны были сделать в течение десяти дней.

Дело закрыто, конвертов нет

Специалисты, знакомые с ситуацией, рассказывают о практике, принятой в управлении по улучшению статистики. Так, в конце года судебные приставы любят закрывать все исполнительные производства подряд. После праздников, правда, их опять открывают, но бывает, что делать это забывают. По закону, если дело закрывается из-за невозможности исполнения, взыскателю должны вернуть исполнительный лист. Но часто этого не делается, а в качестве оправдания начальник отдела заявляет, например, что у них нет конвертов, которые управление закупает централизованно, а отдел делать это не имеет права.

Весь драматизм этой ситуации заключается в том, что срок предъявления искового исполнительного листа составляет всего 3 года. И если человек не узнал о том, что производство было закрыто, то по истечении этого срока его шанс на справедливость уже приближается к нулю.

Сегодня руководство регионального УФССП сидит в просторном и современном здании.Фото: Константин МОГИЛИН

Принимают только 8 часов в неделю

В отделе по Рязани и Рязанскому району граждан принимают всего два дня в неделю: по вторникам с 9 до 13 часов и четвергам с 14 до 18 часов. Получается всего восемь часов в неделю для полумиллионного города, да еще Рязанского района. Из-за этого люди вынуждены томиться в многочасовых очередях. При этом помещение, в котором разместился отдел, явно не предназначено для приема людей: узкие коридоры и крохотные кабинеты, документы, валяющиеся прямо у дверей, и явный недостаток посадочных мест для тех, кто ожидает. В то время как управление ведомства и все его высокое начальство занимают помещения в современном здании, просителей почему-то считают возможным принимать чуть ли не в бараке.

Кроме того, даже несмотря на крайне узкое временное окно приема, он может начаться с получасовой задержкой. Знаете, по какой причине? Из-за того, что сотрудники не успели пообедать.

– Мы вернулись с исполнительных действий по федеральному исполнительному листу. Сотрудники не ели, что вы от нас хотите? – заявили в минувший четверг одному из пришедших на прием.

Пропавшие 76 тысяч рублей на алименты

В отделе есть даже что-то наподобие детского уголка, там томятся возле кабинетов мамочки с детьми, которым отцы задолжали крупные суммы по алиментам. Среди них мать двоих детей Алена. Эта женщина на протяжении последних трех лет ждет положенных ей законом денег на детей, но приставы за это время не смогли даже рассчитать задолженность. Сделали они это только после вмешательства прокуратуры, правда, дальше этого дело не пошло. За это время Алена успела наладить отношения с бывшим супругом, решив все спорные вопросы и отозвав свои требования. И тут, по словам женщины, выяснилась интересная деталь:

– Оказывается, за то время, что мы не общались, бывший муж перевел на счет управления 76 тысяч рублей. Все подтверждающие документы у него есть, но я их так и не увидела. При этом приставы за это время и словом не обмолвились о поступлении к ним на счет денег. Сейчас пытаюсь выяснить, куда они пропали и почему не дошли до детей. Хотя сделать это будет очень сложно, так как у меня сменилось уже шесть приставов, и концов, наверное, уже не найдешь.

К сожалению, как рассказывают юристы, подобные случаи происходят постоянно. А причина этого кроется в структурных проблемах самого института судебных приставов. Одна из главных – неграмотная организация работы и, как следствие, чрезмерная нагрузка на судебных исполнителей, не дающая возможности полноценно отработать каждое дело. Ведь сейчас количество долгов постоянно растет и число неплательщиков тоже. Добавьте к этому алименты, кредиты и штрафы, и окажется, что на день судебному приставу выпадает просто неподъемный объем работы.

Вход в здание управления охраняют от посторонних.Фото: Константин МОГИЛИН

КОМПЕТЕНТНО

По данным прокуратуры Рязанской области, за первое полугодие 2019 года сотрудники ведомства выявили более 900 нарушений законодательства об исполнительном производстве. В адрес подразделений регионального управления ФССП вынесено более 600 протестов и 126 представлений. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено восемь сотрудников регионального управления ФССП.

А КАК У НИХ?

В апреле текущего года приставы УФССП по Иркутской области сняли клип «Плати», в котором призвали россиян погасить долги. За основу они взяли композицию украинской группы Kazka, но слова придумали свои. В композиции рассказывается о последствиях неуплаты долгов, аресте счетов, машин и квартир. «С долгами жить нельзя, с долгами жизни нет», – поют приставы. Но граждане креативность сотрудников не оценили, оставляя под видео в основном негативные комментарии, критикующие плохую работу ведомства.