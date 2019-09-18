«Могу, но не обязан»: в рязанском УФССП ответили на критику «Комсомолки»

На минувшей неделе в «Комсомолке» вышел материал «Судебные приставы: Работа с посетителями в неприемные дни? Не, не слышали». В нем мы продолжаем серию материалов, посвященных работе регионального УФССП, начатую нами еще в июле. Поводом для написания этой статьи послужило письмо нашей читательницы. Она рассказала, что, несмотря на разъяснения ФССП России о том, что территориальные органы службы перешли на новый ежедневный формат приема граждан, в отделе по Рязани и Рязанскому району продолжают устанавливать приемные дни.

Корреспондент «Комсомолки» побывал в отделе в один из таких дней и увидел абсолютно ту же картину: давка на входе и нехватка стульев. После публикации материала последовала целая волна обращений читателей, в которых они делились своим недовольством в отношении этой службы. Но справедливости ради надо отметить, что были и такие, кто пытался оправдать приставов. Главный мессендж таких обращений заключался в следующем: что вы от них хотите, попробуйте сами поработать за такую зарплату при такой нагрузке.

На прямые вопросы корреспондента «КП» и.о. начальника отдела по Рязани и Рязанскому району регионального УФССП отвечать отказалась, сославшись на внутренние инструкции, запрещающие ей общение с журналистами. При этом заместитель руководителя посоветовала написать официальный запрос в областное управление службы.

Вопросы и «ответы»

Мы, конечно же, отправили такой запрос и даже смогли получить ответ в установленный законом семидневный срок (впервые за долгое время!). Но, вчитавшись в суть присланных ответов, поняли, что рано обрадовались.

Публикуем выдержки из ответа на официальный запрос газеты «Комсомольская правда», полученного из УФССП по Рязанской области за подписью и.о. начальника управления Валерия Раева (прямые цитаты даны в кавычках, комментарии редакции курсивом. Полная версия ответа доступна в публикациях к материалу).

Почему сотрудники УФССП по Рязанской области продолжают игнорирование ежедневного формата приема граждан?

«В отделе судебный приставов по городу Рязани и Рязанскому району организовано дежурство должностных лиц для предоставления справочной информации, составлен график дежурства…»

Почему сотрудники отдела на улице Яблочкова говорят о том, что ничего не слышали ни о каких распоряжениях и нововведениях ФССП. Возможно, эту информацию до них не донесло их непосредственное начальство?

«Сотрудники отдела судебных приставов по Рязани и Рязанскому району проинформированы о всех распоряжениях ФССП, о чем свидетельствует график дежурства и организация работы дежурных судебных приставов».

Значит, сообщая людям о том, что им необходимо обращаться исключительно в приемные дни, сотрудники отдела не только нарушили распоряжение ФССП, но и сознательно вводили граждан в заблуждение? Известно ли об этом в региональном управлении – остается вопросом.

На разных языках

Была ли проведена служебная проверка по фактам, изложенным в июньских публикациях «Комсомольской правды»?

«В соответствии с ч.1 ст.57 ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» за совершение дисциплинарного проступка… Дальше перечисляются абсолютно бессмысленные в контексте вопроса положения закона, в основном касающиеся возможности работодателя пожурить провинившегося сотрудника. Но дальше Валерий Валерьевич приходит к неожиданному выводу: «Соответственно решение о привлечении должностного лица к дисциплинарной и иной ответственности является правом работодателя, а не обязанностью, следовательно, он свободен, воспользоваться или не воспользоваться им».

Уважаемый Валерий Валерьевич, вы это вообще о чем? В публикациях шла речь о системных нарушениях всего отдела судебных приставов по городу Рязани и Рязанскому району, о тотальном бездействии его сотрудников, об их хамстве и надменности, о нежелании помогать людям. Материал строился, как на основе личного опыта автора, так и многочисленных рассказах граждан и юристов, специализирующихся на законе «Об исполнительном производстве». Но Вы говорите нам о каком-то конкретном сотруднике. Менять необходимо работу всего отдела, организацию приема, мотивацию сотрудников, и это как раз задача регионального управления. А кого вы там наказали или возможно назначили «крайним», налогоплательщиков интересует мало. Люди хотят, приходя в отделы УФССП, оперативно получать полную и исчерпывающую информацию об исполнительном производстве, чтобы их уведомляли надлежавшим образом о возбуждении ИП в отношении них, чтобы мамочки, ждущие алиментов, не ходили туда вместе со своими детьми, как на работу. Вот, что мы понимаем под служебной проверкой, а не сведение счетов с конкретным сотрудником. Надеемся, что это понимаете и Вы.

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