Судебные приставы: Работа с посетителями в неприемные дни? Не, не слышали

В течение июля в рязанском выпуске «Комсомольской правды» вышла серия материалов, посвященных работе регионального УФССП. В нем в частности шла речь о нарушениях и проволочках в действиях подразделений и самого управления службы.

Не получив вразумительного ответа от руководства в Рязани, мы обратились за разъяснениями в Федеральную службу судебных приставов РФ. В главном управлении «Комсомолке» сообщили, что региональное отделение в ближайшее время ожидает служебная проверка. От столичных специалистов мы также узнали, что в настоящее время все территориальные органы ФССП России перешли на новый ежедневный формат приема граждан.

«Посетители имеют возможность обратиться к судебным приставам не только в приемные дни, но и в любой другой рабочий день недели – с понедельника по пятницу. С этой целью определены дежурные работники отделов судебных приставов. Так что должники, взыскатели или их представители могут обращаться к данным должностным лицам в неприемные часы по вопросам подачи любых заявлений и ходатайств в рамках исполнительного производства. Делать это можно как для получения информации по производству, так и с целью предоставления судебному приставу-исполнителю дополнительной информации по исполнительному производству.

Дежурный работник предоставит всем обратившимся, как местным жителям, так и иногородним, справочную информацию, а если тема обращения требует процессуального решения, запишет гражданина в приемные дни на личный прием к судебному приставу-исполнителю, у которого находится исполнительное производство, либо к старшему судебному приставу для своевременного и полноценного решения вопроса», – сообщили в ответе на официальный запрос «Комсомолки».

Были стулья и пропали

Но на практике оказалось, что в УФССП по Рязанской области эти требования по-прежнему игнорируют. Приемные дни и часы никто не отменял, а люди, как и прежде, стоят в многочасовых очередях.

Одним из множества подтверждений этих слов может быть письмо нашей читательницы Оксаны Новосельцевой, в котором она поделилась своим опытом взаимодействия со службой:

– В отдел Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области, который располагается по адресу: город Рязань, проезд Яблочкова, дом 5, вооружившись информацией из «Комсомольской правды», пришла я в понедельник 19 августа 2019 года, всего лишь чтобы получить справку. Но там сотрудники управления мне ответили, что ни о каких распоряжениях и нововведениях ФССП они не слышали и ничего не знают. Справку выдавать мне отказались, сказав, что приемные дни у них вторник и четверг с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 соответственно.

Любопытно, что какое-то время в этом отделе пытались выполнять внутренние инструкции и даже несколько дней определяли дежурных работников, которые вели прием граждан по будним дням. В течение примерно недели за работой подчиненных лично следила и главный судебный пристав региона Ольга Божимова. В отделе на улице Яблочкова даже появились стулья, на которых посетители могли сидеть, ожидая своей очереди. Но все это закончилось, так и не успев начаться. И, прибыв в отдел в четверг 5 сентября, наш корреспондент увидел все ту же давку на входе, как и в предыдущие дни.

Вопросы без ответов

На вопрос, почему в отделе игнорируют требования Москвы, касающиеся организации приема граждан, нам не смогли дать адекватный ответ. Вместо этого одна из заместителей руководителя структурного подразделения испуганно глядя на журналиста, как заговоренная, повторяла: «Пишите официальный запрос, я не уполномочена с вами разговаривать!» И заметьте, это отнюдь не рядовой сотрудник отдела, а исполняющий обязанности его начальника.

Мы, конечно же, подготовили очередной запрос в УФССП по Рязанской области (прошлый лежит уже 1,5 месяца, хотя по закону отвечать СМИ ведомства должны в течение семи дней). Хотелось бы все же услышать от руководства вразумительные ответы на наши вопросы и выяснить, какие организационные выводы были сделаны после многочисленных жалоб рязанцев, озвученных в наших материалах.