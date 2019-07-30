После статьи в «Комсомолке» рязанских приставов ожидают проверки

17 июля в «Комсомолке» вышел материал «Выиграл суд? Встань в очередь к приставу!». В нем мы рассказали о нарушениях и проволочках в работе подразделений и самого регионального управления ФССП. Но в ответ получили странную реакцию в духе «сам дурак», размещенную на сайте управления. Мы обратились за официальным разъяснением в региональное подразделение ведомства, но ответа до сих пор не получили. Чего не скажешь об их коллегах из столицы, которые в считанные часы подготовили развернутый ответ.

В Федеральной службе судебных приставов РФ «Комсомолке» сообщили, что региональное управление ведомства в ближайшее время ожидает служебная проверка.

- По указанным вами фактам будет проведена служебная проверка, при выявлении нарушений виновные должностные лица УФССП России по Рязанской области будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством, - сообщили в пресс-службе судебных приставов.

Также для наших читателей там отметили, что в настоящее время все территориальные органы ФССП России перешли на новый ежедневный формат приема граждан:

- Посетители имеют возможность обратиться к судебным приставам не только в приемные дни, но и в любой другой рабочий день недели - с понедельника по пятницу. С этой целью определены дежурные работники отделов судебных приставов.

Так что должники, взыскатели или их представители могут обращаться к данным должностным лицам в неприемные часы по вопросам подачи любых заявлений и ходатайств в рамках исполнительного производства. Делать это можно как для получения информации по производству, так и с целью предоставления судебному приставу-исполнителю дополнительной информации по исполнительному производству.

- Дежурный работник предоставит всем обратившимся, как местным жителям, так и иногородним, справочную информацию, а если тема обращения требует процессуального решения, запишет гражданина в приемные дни на личный прием к судебному приставу-исполнителю, у которого находится исполнительное производство, либо к старшему судебному приставу для своевременного и полноценного решения вопроса, - рассказали нам в ФССП России.

Будем надеяться, что, вооружившись этой информацией, люди смогут быстрее добиться решения своих вопросов, а в региональном управлении наладят работу службы так, как этого требует закон и ведомственные правила.