2019-07-30T18:48:23+03:00
Общество

После статьи в «Комсомолке» рязанских приставов ожидают проверки

В пресс-службе ведомства разъяснили официальную позицию ФССП РФ по поводу больших очередей и невыполнения сотрудниками своих служебных обязанностей
Константин МОГИЛИН
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

17 июля в «Комсомолке» вышел материал «Выиграл суд? Встань в очередь к приставу!». В нем мы рассказали о нарушениях и проволочках в работе подразделений и самого регионального управления ФССП. Но в ответ получили странную реакцию в духе «сам дурак», размещенную на сайте управления. Мы обратились за официальным разъяснением в региональное подразделение ведомства, но ответа до сих пор не получили. Чего не скажешь об их коллегах из столицы, которые в считанные часы подготовили развернутый ответ.

В Федеральной службе судебных приставов РФ «Комсомолке» сообщили, что региональное управление ведомства в ближайшее время ожидает служебная проверка.

- По указанным вами фактам будет проведена служебная проверка, при выявлении нарушений виновные должностные лица УФССП России по Рязанской области будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством, - сообщили в пресс-службе судебных приставов.

Также для наших читателей там отметили, что в настоящее время все территориальные органы ФССП России перешли на новый ежедневный формат приема граждан:

- Посетители имеют возможность обратиться к судебным приставам не только в приемные дни, но и в любой другой рабочий день недели - с понедельника по пятницу. С этой целью определены дежурные работники отделов судебных приставов.

Так что должники, взыскатели или их представители могут обращаться к данным должностным лицам в неприемные часы по вопросам подачи любых заявлений и ходатайств в рамках исполнительного производства. Делать это можно как для получения информации по производству, так и с целью предоставления судебному приставу-исполнителю дополнительной информации по исполнительному производству.

- Дежурный работник предоставит всем обратившимся, как местным жителям, так и иногородним, справочную информацию, а если тема обращения требует процессуального решения, запишет гражданина в приемные дни на личный прием к судебному приставу-исполнителю, у которого находится исполнительное производство, либо к старшему судебному приставу для своевременного и полноценного решения вопроса, - рассказали нам в ФССП России.

Будем надеяться, что, вооружившись этой информацией, люди смогут быстрее добиться решения своих вопросов, а в региональном управлении наладят работу службы так, как этого требует закон и ведомственные правила.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На пруду в Кораблинском районе обнаружили труп рыбака из Подмосковья
Опасные участки трассы «Каспий» освятили по просьбе инспекторов ГИБДД
В Рязани возрождается старый вид мошенничества
«Ростелеком» запустил услугу «Ростелеком Экраны»
В Ухоловском районе на пять дней отключат газ
Все-таки оправдали: в деле о жестоком убийстве в рязанской глубинке поставлена точка
Рязанская прокуратура нашла себе специалиста
За полгода на дорогах Рязанской области погибли пять детей
Пожар на комбайновом заводе Рязани удалось локализовать
В Рязани около остановки «Мясокомбинат» сбили молодую женщину
После проверок Росгвардии в рязанских ЧОП оштрафовали 19 сотрудников
Рязанские продажи «Умного дома» от «Ростелекома» выросли в два раза
В Рязани горит комбайновый завод – огонь возник в действующем цеху
На рязанской дороге иномарка с тремя малышами улетела в кювет
Рязанское УФАС приглашает на работу юристов
В Рязани подорожала гречка, но подешевел картофель
Полиция рассказала о состоянии рязанцев, пострадавших в Дагестане в ДТП с КамАЗом
Следователи наградили журналиста рязанской «Комсомолки» за неординарный подход
В рамках рязанского фестиваля «Небо России» состоятся семь спортивных полетов
Рязацам обещают дополнительное похолодание
Рязанский болельщик присоединился к радости забитого гола, выбежав на поле
В Рязани могут изменить условия получения материнского капитала
В Рязани эвакуировали детскую поликлинику
РНПК вошла в число победителей регионального этапа конкурса «Цифровой прорыв»
В Рязани поймали интернет- продавцов подержанных авто, оказавшихся мошенниками
«Ростелеком» ввел центр обработки данных «Удомля» в промышленную эксплуатацию