Ошибка или месть: судебные приставы назвали рязанского журналиста должником

17 июля в «Комсомолке» вышел материал «Выиграл суд? Встань в очередь к приставу!». В нем идет речь о нарушениях и проволочках в работе подразделений и самого регионального управления ФССП. Но, вместо того чтобы дать адекватный ответ на изложенную в публикации критику непосредственно нашему СМИ, ведомство разместило на своем сайте клеветнический материал, не достойный, на наш взгляд, уровня федеральной службы. В частности, в своей статье управление разместило лживую информацию об авторе публикации Константине Могилине, назвав его должником банка «Русский стандарт», хотя он таковым не является.

Такой материал вышел на сайте управления 23 июля.

Цитируем, «посредством мониторинга ПК ОСП АИС ФССП России установлено, что Могилин Константин Сергеевич является должником по исполнительному производству о взыскании с него в пользу «АО «Банк Русский Стандарт» задолженности по кредитным платежам (кроме ипотеки) на сумму 46 391, 98 рублей. Также в отношении должника вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора на сумму 3 247, 44 рублей, - такая информация появилась о нашем коллеге на сайте судебных приставов 23 июля 2019 года. Это спустя 3 месяца (!) после отмены судебного приказа».

Сообщаем нашим читателям и особенно уважаемым судебным приставам - 25 апреля решением мирового судьи судебного участка №21 судебного района Советского районного суда города Рязани Тарасова все необоснованные претензии к Константину Сергеевичу были сняты. Так что обнародованные данные не соответствуют действительности и наносят вред деловой репутации нашего сотрудника.

Копия решения об отмене судебного приказа датированное 25 апреля 2019 года.

Кроме того, в материале, размещенном на сайте УФССП, говорится, что согласно журналу учета посетителей отдела судебных приставов Константин Могилин посещал отдел 11 июля в 15.40, а в это время посетителей практически не было.

Цитируем, «согласно сведениям журнала, в указанное время в отделе не было зафиксировано большого потока посетителей, что может свидетельствовать о том, что фото очереди людей было сделано не в часы его посещения отдела, а в другое время (вероятно, в один из дней, когда происходит массовое списание денежных средств должников (заработной платы, пенсии, денежных средств, находящихся на расчетных счетах в банках и других кредитных учреждениях и т. д.)

Официально заявляем, что фотография из публикации была сделана Константином Могилиным 11 июля в 14 часов 8 минут. Данный факт редакция может подтвердить, предоставив оригиналы этой и других фотографий со всеми временными и локационными метками.

Наш сотрудник побывал в отделе не менее пяти раз, но был отмечен в журнале лишь однажды. Все это время он призывал судебного пристава-исполнителя Арину Лопыреву ответственно выполнять свою работу, но, как мы видим, безрезультатно.

Заявления управления о том, что их сотрудники «не хамят и не матерятся», также не выдерживают никакой критики, так как в распоряжении редакции имеются аудиозаписи, на которых судебные приставы не стесняются в выражениях. К сожалению, из-за грубой лексики мы не можем разместить эту запись у себя на сайте. Но готовы предоставить по запросу.

К сожалению, вся эта ситуация с нелепыми оправданиями, распространении лживой (нам бы хотелось верить, что ошибочной) информации об авторе статьи и нежелание признать свои ошибки только усиливает негативное впечатление об уровне профессионализма сотрудников управления ФССП по Рязанской области.

Мы надеемся, что руководство ведомства найдет возможность и желание дать официальные комментарии по поводу работы своих сотрудников и извинится перед нашим изданием и журналистом за причиненный моральный вред.