Малков высказался о незаконной свалке токсичных отходов в Рязани

Два губернатора не смогли победить хозяев полигона на "Химволокне". Сможет ли третий?

Павел Малков назвал незаконный полигон опасных отходов на территории бывшего завода «Химволокно» в Рязани одним из объектов, которые «надо просто закрывать». Вредоносный объект врио губернатора упомянул в контексте экологический ситуации в городе во время прямого эфира 6 июля.

«Я всегда как пример привожу свалку в Турлатово. Огромное количество судебных решений, претензий и жалоб со стороны жителей. Тем не менее, как вывозились туда токсичные отходы, так и вывозятся», - констатировал факт Малков.

Еще Олег Ковалев называл ликвидацию полигона «стратегическим направлением», но нисколько в этом деле не преуспел. Николай Любимов тоже не сделал ровным счетом ничего: лишь уверял, что "не забыл" о проблеме. Не исполняются судебные решения о запрете складирования отходов I-IV класса опасности, первое из которых вынесено в 2013 году, последнее — в 2019-м. Областное минприроды фактически обвинило в этом ФССП. В все это время ограничивается смешными штрафами.

«Я не очень понимаю, почему бездействуют все соответствующие структуры. Но мы с коллегами уже договорились, что сейчас этой проблемой серьезно займемся», - заявил Малков.

Кстати, бенефициары полигона не только не скрываются, но и без зазрения совести заявляли о намерении продолжать свою деятельность, - это предприниматель Валерий Деев и его сын Алексей Деев. Собственно, свалку в народе и называют «деевской».