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Общество6 июля 2022 14:45

Малков высказался о незаконной свалке токсичных отходов в Рязани

Он признался, что «не понимает бездействия соответствующих структур»
Источник:kp.ru
Два губернатора не смогли победить хозяев полигона на "Химволокне". Сможет ли третий?

Два губернатора не смогли победить хозяев полигона на "Химволокне". Сможет ли третий?

Павел Малков назвал незаконный полигон опасных отходов на территории бывшего завода «Химволокно» в Рязани одним из объектов, которые «надо просто закрывать». Вредоносный объект врио губернатора упомянул в контексте экологический ситуации в городе во время прямого эфира 6 июля.

«Я всегда как пример привожу свалку в Турлатово. Огромное количество судебных решений, претензий и жалоб со стороны жителей. Тем не менее, как вывозились туда токсичные отходы, так и вывозятся», - констатировал факт Малков.

Еще Олег Ковалев называл ликвидацию полигона «стратегическим направлением», но нисколько в этом деле не преуспел. Николай Любимов тоже не сделал ровным счетом ничего: лишь уверял, что "не забыл" о проблеме. Не исполняются судебные решения о запрете складирования отходов I-IV класса опасности, первое из которых вынесено в 2013 году, последнее — в 2019-м. Областное минприроды фактически обвинило в этом ФССП. В все это время ограничивается смешными штрафами.

«Я не очень понимаю, почему бездействуют все соответствующие структуры. Но мы с коллегами уже договорились, что сейчас этой проблемой серьезно займемся», - заявил Малков.

Кстати, бенефициары полигона не только не скрываются, но и без зазрения совести заявляли о намерении продолжать свою деятельность, - это предприниматель Валерий Деев и его сын Алексей Деев. Собственно, свалку в народе и называют «деевской».

На переднем плане соответственно Алексей и Валерий Деевы.

На переднем плане соответственно Алексей и Валерий Деевы.