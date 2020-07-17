Названы виновные в неликвидации незаконной свалки в Турлатове

17 Июль 2020 2020-07-17T10:16:29+03:00

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Минприроды Рязанской области ответило на вопрос о неликвидации незаконного полигона отходов в Турлатове, который продолжает работать, несмотря на решение суда. Ранее активисты сообщали, что свалка только разрастается, в том числе за счет складирования опасных отходов.

- Только за 30 минут, что мы там находились, на наших глазах разгрузились три мусоровоза. Свалка разрастается. Остро ощущается химический запах, что может свидетельствовать о том, что только складированием бытового мусора дело не ограничивается, - констатировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Рязанской области Евгений Рыбаков.

- В настоящее время надзор за исполнением судебного решения ведет Федеральная служба судебных приставов. Таким образом, сейчас ведется работа федеральными органами, но мы продолжаем также следить за этой ситуацией, - кивнуло на нерадивых исполнителей минприроды.

Тем самым ООО «Экошлак» продолжает без зазрения совести уничтожать природу и нарушать закон, а приставы и другие «следящие за ситуацией» структуры продолжают демонстрировать свою неспособность (или нежелание?) что-либо сделать. Напомним, закрыть свалку на территории бывшего завода «Химволокно» власти и правоохранительные органы не могут с 2013 года, когда тоже имелось соответствующее судебное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU