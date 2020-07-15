Свалка в Турлатове продолжает расширяться

15 Июль 2020 2020-07-15T18:08:26+03:00

Это происходит невзирая на то, что возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве

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Деятельность по приему отходов на территории шламонакопителей в поселке Турлатово продолжается. В этом представители регионального штаба ОНФ убедились, побывав на месте.

- Только за 30 минут, что мы там находились, на наших глазах разгрузились три мусоровоза. Свалка разрастается. Остро ощущается химический запах, что может свидетельствовать о том, что только складированием бытового мусора дело не ограничивается, – рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Рязанской области Евгений Рыбаков. - Мы просим правоохранительные и надзорные органы пресечь нарушения законодательства, которые, на наш взгляд, на турлатовской площадке налицо.

Напомним, что семь лет назад по решению суда в данном месте было запрещено какое-либо хранение и утилизация отходов I–IV классов опасности, а в прошлом году, после того как общественники выявили факт работы свалки, было возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU