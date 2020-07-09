УФАС возбудило дело против «мусорного» оператора «Эко-Пронск»

9 Июль 2020 2020-07-09T10:21:53+03:00

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В антимонопольную службу Рязанской области обратилось ООО «Ярмарка» с заявлением на действия «мусорного» оператора ООО «Эко-Пронск», который, согласно жалобе, навязывает контрагенту невыгодные условия договора на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Как отмечают антимонопольщики, ООО «Ярмарка» направило региональному оператору заявку на заключение договора по обращению с ТКО. В заявке было указано, что коммерческий учет ТКО должен исходить из количества и объема контейнеров для накопления мусора, установленных в местах накопления ТКО.

Однако ООО «Эко-Пронск», несмотря на эту заявку продолжает выставлять счета на оплату оказанных услуг по обращению с отходами исходя из норматива накопления ТКО. В связи с этим, договор на оказание услуг по вывозу мусора до настоящего времени не заключен.

В мае 2020 года рязанское УФАС уже направляло в ООО «Эко-Пронск» предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Но в установленный срок региональный оператор предупреждение не исполнил.

В настоящее время УФАС возбудило дело в отношении ООО «Эко-Пронск» по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU