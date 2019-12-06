Свалку на «Химволокне» обязали закрыть и вывезти опасные отходы

СЕГОДНЯ 11:46 2019-12-06T12:07:49+03:00

На полигоне вместе с ТБО давно складируют мазут и химикаты. Фото: соцсети (Владимир КИРИЛКИН)

Однако радоваться рано: нужно дождаться вступления решения в законную силу и добиться его исполнения

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5 декабря Московский районный суд Рязани вынес решение по делу о свалке опасных отходов на территории бывшего завода «Химволокно». С иском о ее ликвидации в сентябре 2019-го обратился Рязанский межрайонный природоохранный прокурор Алексей Секин.

Напомним, в августе «турлатовская», как ее некоторые называют, свалка неоднократно горела, загрязняя воздух. На тушение пожаров бросали большие силы, даже проводили срочное заседание комиссии по ЧС с участием «рулящих» там Алексея и Валерия Деевых. На активную деятельность незаконного полигона, с которым за долгое время своего руководства не мог справиться предыдущий губернатор Олег Ковалев, не раз обращали внимание общественные активисты.

- Московский районный суд полностью удовлетворил заявленные исковые требования: запретил ООО «Экошлак» осуществлять деятельность по накоплению отходов на территории шламонакопителя №1 и обязал ЗАО «Экоресурс» в течение 3 месяцев со дня вступления решения в законную силу освободить территорию свалки от отходов III и IV классов опасности, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе судебного органа.

Впрочем, радоваться рано: решение в законную пока не вступило и может быть обжаловано, а затем предстоит добиться его исполнения.

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Ни решения судов, ни обращения местных жителей к чиновникам и правоохранительным органам ничего не решают уже много лет. Активисты подошли к проблеме с другой стороны (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU