2019-09-09T08:08:31+03:00
Общество

«Свадьба в противогазах». На мусорном полигоне под Рязанью провели фотосессию

Ни решения судов, ни обращения местных жителей к чиновникам и правоохранительным органам ничего не решают уже много лет. Активисты подошли к проблеме с другой стороны [фото]
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Фото: Алексей Руденко | https://www.instagram.com/ray_dobsky/Фото: Алексей Руденко | https://www.instagram.com/ray_dobsky/
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В Рязани активисты провели «свадебную» фотосессию на мусорном полигоне недалеко от села Турлатово.

Фото: Алексей Руденко | https://www.instagram.com/ray_dobsky/

Фото: Алексей Руденко | https://www.instagram.com/ray_dobsky/

Как отмечает организатор акции Ирина Печорина, фотосессия «молодоженов» в противогазе на скандальном полигоне – это попытка привлечь внимание властей к проблеме.

Фото: Алексей Руденко | https://www.instagram.com/ray_dobsky/

Фото: Алексей Руденко | https://www.instagram.com/ray_dobsky/

«Свалочный бизнес очень прибыльный, и понятно, что терять деньги предприимчивые ребята со связями не хотят. Только вот вместо денег теряется здоровье, экология, фауна.

Фото: Алексей Руденко | https://www.instagram.com/ray_dobsky/

Фото: Алексей Руденко | https://www.instagram.com/ray_dobsky/

На этих фотографиях – скандально известная нелегальная свалка Валерия Деева в Турлатове. И знаете, что самое жуткое? Без противогазов там и правда практически нереально долго находиться. Ни решения судов, ни обращения местных жителей к чиновникам и правоохранительным органам ничего не решают уже много лет. И таких свалок тысячи», - пишет Ирина Печорина.

Фото: Алексей Руденко | https://www.instagram.com/ray_dobsky/

Фото: Алексей Руденко | https://www.instagram.com/ray_dobsky/

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ИСТОЧНИК KP.RU

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