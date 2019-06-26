2019-06-26T14:13:07+03:00
Общество

На незаконной свалке с опасными отходами под Рязанью побывали полицейские

Активисты обратились в прокуратуру
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: onf.ruФото: onf.ru
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Полицейские побывали на незаконной свалке в деревне Турлатово и начали производство по административной статье «Осуществление предпринимательской деятельности без специальной лицензии». Они подтвердили, что сбор, обработка и утилизация отходов на участке действительно ведется, причем в отсутствие правоустанавливающих документов.

В свою очередь, активисты ОНФ обратились по этому поводу в прокуратуру. Они рассказали, что проблеме бывшей территории завода «Химволокно» не один год: еще в 2013 году суд запретил здесь иметь дело с отходами I-IV класса опасности, однако в 2017 году стало известно о незаконной утилизации серной кислоты, а в апреле 2019-го – о захоронении стоков крахмального завода.

Оттуда же в июне начали появляться фотографии гор твердых бытовых отходов и бочек с мазутом. По соседству со всей этой гадостью протекает река Листвянка, впадающая в Оку.

В пресс-службе областного УМВД сообщили, что проверка продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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