2019-06-18T12:34:07+03:00
Происшествия

Под Рязанью возле реки нашли свалку опасных отходов

Среди прочего мусора есть бочки с отходами нефтяного производства
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Фото: vk.com/ribalkaryazan (Александр НАРЯДЧИКОВ)Фото: vk.com/ribalkaryazan (Александр НАРЯДЧИКОВ)
Изменить размер текста:

Возле реки Листвянка, притока Оки, в районе деревни Турлатово сфотографировали огромную свалку. Изображения выложены в сообществе «Рыбалка в Рязани».

Среди прочего мусора автор записи Александр Нарядчиков запечатлел покрышки и металлические бочки с густой темной жидкостью (как отмечает сам пользователь, с мазутом).Часть содержимого бочек вылита на землю.

-Я надеюсь что данный пост увидят руководители и чиновники нашего города и области, - отмечается в публикации.

Люди уже активно пишут о проблеме на страницу губернатора Николая Любимова. Официальных комментариев от органов власти пока не поступало.

Фото: vk.com/ribalkaryazan (Александр НАРЯДЧИКОВ)

Фото: vk.com/ribalkaryazan (Александр НАРЯДЧИКОВ)

Фото: vk.com/ribalkaryazan (Александр НАРЯДЧИКОВ)

Фото: vk.com/ribalkaryazan (Александр НАРЯДЧИКОВ)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанский воздухоплаватель Александр Маврин вошел в дюжину лучших пилотов страны
Сасовский выпускник сдал ЕГЭ по химии на 100 баллов
Новым депутатом Рязанской областной Думы станет Татьяна Баринова
На окраине Рязани полицейские обнаружили наркопритон
Качество воды в одном из рязанских районов угрожает здоровью людей
Рязанец стал чемпионом России по гиревому спорту
Молодые врачи Рязани заложили капсулу времени с письмом к будущим коллегам
На рязанской трассе задержали водителя, угрожавшего оружием оператору «треноги»
Обливший и поджегший приятеля рязанец случайно запалил еще и свой дом
Водитель, снесший на улице Есенина несколько метров ограждения, не пострадал
На рязанской дороге фура MAN сбила 11-летнего ребенка
Аудиторы проверят обоснованность затрат на ремонт солотчинского моста
Рязанскую колбасу признали небезопасной из-за сальмонелл