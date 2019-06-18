Под Рязанью возле реки нашли свалку опасных отходов
Возле реки Листвянка, притока Оки, в районе деревни Турлатово сфотографировали огромную свалку. Изображения выложены в сообществе «Рыбалка в Рязани».
Среди прочего мусора автор записи Александр Нарядчиков запечатлел покрышки и металлические бочки с густой темной жидкостью (как отмечает сам пользователь, с мазутом).Часть содержимого бочек вылита на землю.
-Я надеюсь что данный пост увидят руководители и чиновники нашего города и области, - отмечается в публикации.
Люди уже активно пишут о проблеме на страницу губернатора Николая Любимова. Официальных комментариев от органов власти пока не поступало.
Фото: vk.com/ribalkaryazan (Александр НАРЯДЧИКОВ)
Фото: vk.com/ribalkaryazan (Александр НАРЯДЧИКОВ)
ИСТОЧНИК KP.RU