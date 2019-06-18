Под Рязанью возле реки нашли свалку опасных отходов

СЕГОДНЯ 12:26 2019-06-18T12:34:07+03:00

Среди прочего мусора есть бочки с отходами нефтяного производства

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Возле реки Листвянка, притока Оки, в районе деревни Турлатово сфотографировали огромную свалку. Изображения выложены в сообществе «Рыбалка в Рязани».

Среди прочего мусора автор записи Александр Нарядчиков запечатлел покрышки и металлические бочки с густой темной жидкостью (как отмечает сам пользователь, с мазутом).Часть содержимого бочек вылита на землю.

-Я надеюсь что данный пост увидят руководители и чиновники нашего города и области, - отмечается в публикации.

Люди уже активно пишут о проблеме на страницу губернатора Николая Любимова. Официальных комментариев от органов власти пока не поступало.

Фото: vk.com/ribalkaryazan (Александр НАРЯДЧИКОВ)

Фото: vk.com/ribalkaryazan (Александр НАРЯДЧИКОВ)

ИСТОЧНИК KP.RU