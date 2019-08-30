2019-08-30T06:22:38+03:00
Происшествия

Для тушения свалки на «Химволокне» проложили 80-метровую рукавную линию

На месте возгорания на окраине Рязани работает мотопомпа, которая в постоянном режиме качает воду
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Фото: администрация Рязани.Фото: администрация Рязани.
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Днем 29 августа в МЧС поступила информация, что у дома №15б по Ряжскому шоссе (турлатовская свалка на территории бывшего завода «Химволокно» – Ред.) тлеет мусор на площади 2 кв. метра, сообщает пресс-служба ведомства.

Для ликвидации возгорания к месту тления пожарные проложили 80-метровую рукавную линию и установили мотопомпу для проливки участков тления из пожарного водоема, расположенного на территории свалки.

«Работы по устранению проводятся силами ООО «Экошлак». Дальнейшая работа организована в соответствии с принятым решением по ликвидации и недопущению повторного возгорания», - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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