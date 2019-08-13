2019-08-13T16:18:53+03:00
Происшествия

В администрации Рязани собрали срочное совещание из-за горящей свалки

Комиссия по ЧС назначила проверку и запросила документы
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: admrzn.ruФото: admrzn.ru
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Днем 13 августа в Рязани собрали срочное совещание по поводу пожара на свалке, которую администрация города называет «мусорным полигоном», хотя в специальном реестре такого объекта не значится. Как известно, на территорию бывшего завода «Химволокно» давно свозят не только твердые бытовые, но и химические отходы, однако дальше единичных штрафов дело не заходит, а судебные запреты не исполняются.

Пожар начался вечером 12 августа и распространился на площади 1000 кв.м. Он локализован, но не потушен. На месте по-прежнему работает МЧС. Официальные замеры превышений ПДК загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировали.

- Организован бесперебойный подвоз воды, а также засыпка грунтом кромки очага возгорания. Муниципальные предприятия города предоставят дополнительно бульдозер, два самосвала и погрузчик, - проинформировали на Радищева, 28.

Владеет землей ООО «Экоресурс», арендует – уже известное нам ООО «Экошлак». За отсутствие источников наружного противопожарного снабжения одно из этих юрлиц обязали заплатить 75 тысяч рублей.

На переднем плане - замдиректора ООО «Экошлак» Алексей Деев и его отец Валерий Деев, в свое время купивший отстойники химзавода.

На переднем плане - замдиректора ООО «Экошлак» Алексей Деев и его отец Валерий Деев, в свое время купивший отстойники химзавода.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям решила провести проверку с привлечением юристов, компетентных структур и ведомств.

- Это системная проблема, которая требует четкого подхода и принятия быстрых решений. Комиссии в кратчайшие сроки должна быть предоставлена информация о том, как были выделены земельные участки, совпадают ли они с документацией, представленной арендатором, - цитирует admrzn.ru заместителя главы администрации Владимира Бурмистрова.

Фото: admrzn.ru

Фото: admrzn.ru

Фото: admrzn.ru

Фото: admrzn.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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