В Рязани горит свалка химических отходов

СЕГОДНЯ 14:39 2019-08-13T14:50:31+03:00

Пожар на свалке с химикатами и твердыми отходами начался еще вечером 12 августа. Фото: vk.com/rznnews62 (Константин ХОТЯНЦЕВ)

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Вечером 12 августа в Рязани загорелась свалка химических отходов. По городу распространился неприятный запах, а столб дыма стал заметен издалека. Утром следующего дня пожар локализовали, но тушение продолжается.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе областного ГУ МЧС, по состоянию на 14.20 вторника, 13 августа, на месте находятся 8 единиц техники. В их числе - 4 машины противопожарной службы, также работает инженерная техника.

Судя по всему, возгорание произошло на территории бывшего завода «Химволокно». Хозяин земли, напомним, уже много лет почти безнаказанно складирует там мусор, мазут и даже химикаты, хотя полигон в реестре объектов размещения отходов не значится и есть запрещающее его решение суда.

ИСТОЧНИК KP.RU