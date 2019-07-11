2019-07-11T11:51:50+03:00
Общество

В черте Рязани продолжают сваливать опасные отходы, наплевав на закон

Власти на проблему не обращают внимания, а надзорные и правоохранительные органы ограничиваются единичными административными наказаниями
Сергей ЛАЗУТИН
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Шламонакопители бывшего завода "Химволокно", попавшие в частные руки. Фото: соцсети (Владимир КИРИЛКИН)Шламонакопители бывшего завода "Химволокно", попавшие в частные руки. Фото: соцсети (Владимир КИРИЛКИН)
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Шаг за шагом проблема незаконной свалки опасных отходов в черте Рязани выходит на федеральный уровень, на нее обращают внимание все больше СМИ, популярных сайтов и крупных пабликов. Мусор, мазут, а теперь и химикаты (причем далеко не в первый раз) складируются на бывшей территории завода по производству вискозного волокна, оказавшейся в частных руках. Полигон в реестре объектов размещения отходов не значится, есть запрещающее его решение суда, но запреты не соблюдаются, а в считанных метрах от ядовитых луж – приток Оки, река Листвянка.

Росприроднадзор сообщил «Комсомолке», что в 2019 году там работало ООО «Экошлак», зарегистрированное в Липецке и обладающее лицензией на сбор, транспортировку, обработку, утилизацию и обезвреживание любых отходов (I-IV класса опасности). Управление под руководством Виктора Барабаша само проверки не проводит, а только в них участвует – мол, эти объекты к их полномочиям не относятся. После последней ревизии вместе с природоохранной прокуратурой директора «Экошлака» Дмитрия Максимова привлекли к административной ответственности. На этом все.

- В настоящее время какого-либо воздействия полигона на реку Листвянка не выявлено, - следует из ответа Росприроднадзора.

Кстати, в свое время купил отстойники химзавода и публично заявлял о намерении продолжать складирование отходов предприниматель Валерий Деев. Его сын, Алексей Деев, состоит в рязанской «Опоре России», где является председателем комитета по реформированию отрасли обращения с отходами (!). Он же на официальном сайте областного отделения представлен как заместитель директора того самого ООО «Экошлак».

Тем временем никакой реакции от представителей городских и областных властей по поводу полигона до сих пор не последовало, несмотря на многочисленные обращения со стороны СМИ, граждан и общественников.

Руководитель областного Росприроднадзора Виктор Барабаш (крайний слева) на встрече с сопредседателем рязанской "Опоры России" Алекссем Деевым (крайний справа). Фото: opora62.ru

Руководитель областного Росприроднадзора Виктор Барабаш (крайний слева) на встрече с сопредседателем рязанской "Опоры России" Алекссем Деевым (крайний справа). Фото: opora62.ru

На полигоне вместе с ТБУ складируется мазут и химикаты. Фото: соцсети (Владимир КИРИЛКИН)

На полигоне вместе с ТБУ складируется мазут и химикаты. Фото: соцсети (Владимир КИРИЛКИН)

ИСТОЧНИК KP.RU

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