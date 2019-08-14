Пожар на свалке в Рязани ликвидирован – МЧС

СЕГОДНЯ 12:51 2019-08-14T13:04:44+03:00

Власти уверяют, что превышения норм загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено

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К 23.00 вторника, 13 августа, пожар на свалке около Турлатова ликвидирован – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Рязанской области. На это время на месте работали 11 пожарных расчетов.

– Остается небольшое задымление, продолжают работать специалисты городского управления ГОЧС и дежурит пожарный расчет, – отчитались уже в администрации города.

Огонь, напомним, возник вечером 12 числа на территории бывшего завода «Химволокно». Здесь давно действует свалка. Дым с пожара, пройдя через поселок Строитель, добрался и до всего облцентра, в администрации которого аж собрали экстренное совещание по поводу ЧП. Дымилась тем временем площадь уже в 1 тысячу кв. метров.

По словам экологов-активистов, бывающих на полигоне, сюда привозят отнюдь не только безопасные бытовые отходы, но и химические. Арендатора участка – ООО «Экошлак» – власти иногда штрафуют, но дальше дело, по сути, не заходит.

Что касается пожара, то городские власти отчитались, что 13 числа экологическая лаборатория проводила замеры воздуха на улицах Новоселов и Молодцова: превышение ПДК загрязняющих веществ не выявлено.

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ИСТОЧНИК KP.RU